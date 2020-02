In Los Angeles hat die Verleihung der Academy Awards begonnen.

Zum Auftakt erhielt der US-Schauspieler Brad Pitt den Oscar für die beste männliche Nebenrolle. Er wurde für seine Leistung im Film "Once Upon a Time in... Hollywood" ausgezeichnet. Der Film ist auch in weiteren Kategorien nominiert; dies gilt zudem für die Produktionen "1917", "Joker", und das Mafia-Epos "The Irishman".