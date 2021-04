In dieser Nacht werden zum 93. Mal die höchsten Auszeichnungen in der Filmbranche verliehen - die "Oscars".

Die Gala war wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben worden. Sie wird außerdem mehrere Veranstaltungsorte haben: Neben dem traditionellen "Dolby Theatre" in Hollywood wird der Hauptbahnhof von Los Angeles, die "Union Station", genutzt. Die Gästezahl für die Preisverleihungen ist zudem eng begrenzt. Eingeladen sind ausschließlich Nominierte und ihre Lebenspartner sowie die Moderatoren. Außerdem werden für die "Oscar"-Nacht zahlreiche Teilnehmer per Video zugeschaltet.



Mit zehn Nominierungen gilt der Film "Mank" des Regisseurs David Fincher über den früheren Hollywood-Drehbuchautor Herman Mankiewicz als der große Favorit. Auch dem Film "Nomadland" mit Frances McDormand in der Hauptrolle werden gute Chancen für Oscars eingeräumt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.