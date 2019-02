In Los Angeles hat die Verleihung der Oscars begonnen.

Zum Auftakt der Show wurde die US-Amerikanerin Regina King als beste Nebendarstellerin in ihrer Rolle einer Mutter in "If Beale Street Could Talk" ausgezeichnet. Als Favoriten für den besten Film gelten der mexikanische Streifen "Roma" von Alfonso Cuarón und der Historien-Film "The Favourite" mit jeweils zehn Nominierungen. Glenn Close und und Christian Bale werden als Kandidaten für die Preise als beste Hauptdarsteller gehandelt.