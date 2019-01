Im Bezirk Los Angeles streiken mehr als 30.000 Lehrer.

Die zuständige Schulbehörde teilte mit, Vertretungslehrer und Betreuer kümmerten sich um die rund 600.000 Kinder und Jugendlichen an fast tausend Schulen. Es ist nach Angaben des Senders CNN der erste Lehrerstreik in dem kalifornischen Bezirk seit 30 Jahren. Die örtliche Lehrervereinigung und die Schulbehörde verhandelten in den vergangenen Wochen unter anderem über eine höhere Bezahlung der Lehrkräfte. Einig ist man sich laut CNN darüber, die Schülerzahl pro Klasse zu verkleinern und mehr unterstützendes Personal wie Bibliothekare und Betreuer einzustellen. Streit gibt es darüber, wie das finanziert werden soll.