Der südkoreanische Film "Parasite" ist der große Gewinner der 92. Verleihung der Academy Awards.

Er erhielt in Los Angeles die Oscars für den besten Film und den besten fremdsprachigen Film. Ein weiterer Oscar ging an seinen Regisseur Bong Joon Ho. Dieser wurde zusammen mit seinem Ko-Autor Han Jin Won auch noch für das beste Drehbuch geehrt. Die Oscars für die besten Hauptdarsteller wurden an die US-Schauspieler Renée Zellweger und Joaquin Phoenix verliehen. Zellweger wurde für ihre Rolle als Judy Garland im Film "Judy" geehrt, Phoenix für seine Rolle als Joker im gleichnamigen Film. Den Oscar für den besten männlichen Nebendarsteller erhielt Brad Pitt für seine Leistung im Film "Once Upon a Time in... Hollywood". Bei den Frauen wurde in dieser Kategorie Laura Dern für ihre Rolle in "Marriage Story" geehrt. Der Oscar für den besten Animationsfilm ging an "Toy Story 4".