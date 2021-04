Bei der Oscar-Verleihung ist das Drama "Nomadland" als bester Film ausgezeichnet worden.

Zudem erhielt Frances McDormand für ihre Rolle in der US-Produktion einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Ebenfalls für "Nomadland" ging der Oscar für die beste Regie an die aus China stammende Regisseurin Chloé Zhao. Der Film handelt von Menschen in den USA, die ihr Leben mit Hilfsarbeiten verbringen und in Wohnwagen leben. Zhao ist die erst zweite Frau, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.



Den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt Anthony Hopkins für seine Rolle in "The Father". Den Auslandsoscar gewann der dänische Film "Der Rausch" mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle.



Die diesjährige Gala war wegen der Pandemie um zwei Monate verschoben worden und findet an mehreren Veranstaltungsorten statt. Neben dem traditionellen "Dolby Theatre" in Hollywood wird etwa der Hauptbahnhof von Los Angeles genutzt. Die Gästezahl für die Preisverleihungen ist zudem begrenzt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.