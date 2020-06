Die Polizei in Los Angeles hat eine umstrittene Festnahmemethode mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.

Der so genannte Würgegriff, bei dem die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wird, dürfe bis auf Weiteres nicht mehr angewandt werden, hieß es in einer Mitteilung. In den USA hatte es

in den vergangenen Tagen landesweit Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben. Anlass war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners Floyd in Minneapolis.