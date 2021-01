Die Verleihung der Grammy-Musikpreise wird wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Die Grammy-Akademie setzte die Gala jetzt für den 14. März an. Bislang war sie für den 31. Januar geplant und sollte wegen der Corona-Pandemie größtenteils virtuell abgehalten werden. - Der US-Bundesstaat Kalifornien, in dessen Metropole Los Angeles die Preisverleihung stattfinden soll, ist eine der am schlimmsten von dem Coronavirus heimgesuchten Regionen der Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.