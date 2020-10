Gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein sind in Kalifornien weitere Vorwürfe von Sexualstraftaten erhoben worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Los Angeles haben zwei Frauen, die namentlich nicht genannt wurden, Anschuldigungen

vorgebracht. Im Raum stehen Vorwürfe sexueller Nötigung. Die Vorfälle sollen sich der Justizbehörde zufolge zwischen 2005 und 2010 in Beverly Hills ereignet haben.



Hunderte Frauen werfen Weinstein entsprechende Vergehen vor. Von einer US-Jury war er unter anderem der Vergewaltigung für schuldig gesprochen worden. Seine Haftstrafe von 23 Jahren sitzt der 68-Jährige derzeit in einem Gefängnis im Bundesstaat New York ab.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.