Die Schauspielerin Lotti Krekel ist tot. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Das bestätigte nach Angaben des WDR ihre Familie. Krekel wurde bekannt durch Rollen am Kölner Millowitsch-Theater in Stücken wie "Die spanische Fliege". Es folgten Rollen in Fernseh- und Kinofilmen sowie Fernsehserien. Zudem war Lotti Krekel eine gefragte Sängerin im Kölner Karneval.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.