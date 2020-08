Die Besatzung des Rettungsschiffs "Louise Michel" hat die italienische Küstenwache und das maltesische Militär um Hilfe gebeten.

Man habe 130 weiteren Menschen in Seenot geholfen, darunter viele Frauen und Kinder, hieß es im Kurznachrichtendienst Twitter. Die zehnköpfige Besatzung kümmere sich nun insgesamt um 219 Menschen. Man benötige sofort Hilfe. Es gehe nicht an, dass die Flüchtlinge in einem Seenotrettungsgebiet der Europäischen Union im Stich gelassen würden. An Bord befinde sich bereits ein Toter, andere seien verletzt.



Die "Louise Michel" fährt unter deutscher Flagge. Das Schiff befindet sich derzeit im Mittelmeer südöstlich der Insel Lampedusa. Am Donnerstag nahm es 89 Migranten auf. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der Streetart-Künstler Banksy das Rettungsschiff unterstützt.