Die Besatzung des Rettungsschiffs "Louise Michel" hat die italienische Küstenwache und das maltesische Militär um Hilfe gebeten.

Man habe 130 weiteren Menschen in Seenot geholfen, hieß es im Kurznachrichtendienst Twitter. Die zehnköpfige Besatzung kümmere sich nun insgesamt um 219 Migranten. Das Deck sei völlig überladen. 33 Menschen müssten in einem am Schiff befestigten Rettungsboot ausharren. Aus beiden Gründen sei die "Louise Michel" nun praktisch bewegungsunfähig. Außerdem befänden sich ein Toter und mehrere Verletzte an Bord.



Das unter deutscher Flagge fahrende Schiff befindet sich derzeit im Mittelmeer südöstlich der Insel Lampedusa.