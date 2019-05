Im US-Bundesstaat Louisiana haben die Abgeordneten mit großer Mehrheit für eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes gestimmt.

Das Gesetz kann in Kraft treten, sobald es von Gouverneur Edwards unterschrieben ist. Der Demokrat hat dies bereits zugesichert. Damit wären dann auch in Louisiana Abtreibungen verboten, sobald der Herzschlag des Embryos im Ultraschall zu erkennen ist. Ausnahmen wären nur noch bei Gefahren für das Leben der Mutter erlaubt, nicht aber bei Vergewaltigung oder Inzest. Diese sogenannte "Herzschlag"-Regel wurde bereits in mehreren anderen US-Bundesstaaten eingeführt, unter anderem in Georgia, Kentucky und Mississippi. Gegner der strikten Abtreibungsregeln haben allerdings juristische Schritte angekündigt. Sie sehen darin einen Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen.