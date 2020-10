Der Hurrikan "Delta" im Süden der USA ist zu einem tropischen Sturm herabgestuft worden.

Es seien Windgeschwindigkeiten von knapp 100 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das zuständige staatliche Warnzentrum im Bundestaat Louisiana mit. In den frühen Morgenstunden war der Hurrikan mit einer von den US-Behörden als lebensbedrohlich eingestuften Sturmflut auf Land getroffen. Die Rede war von zwei Meter hohen Wellen. In vielen Gebieten in der Region an der Golfküste kam es zu Stromausfällen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.