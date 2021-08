Der Hurrikan "Ida" hat im US-Bundesstaat Louisiana schwere Schäden verursacht.

Nach Angaben der örtlichen Behörden kam mindestens ein Mensch durch einen umstürzenden Baum ums Leben. Mehr als eine Million Haushalte sind ohne Strom. Betroffen ist vor allem der Großraum um die Stadt New Orleans. Nach Berichten von US-Medien wurden Häuser zerstört und Straßen überflutet. Gouverneur Edwards sagte, das Ausmaß der Zerstörung werde erst in den kommenden Stunden ersichtlich, wenn der Sturm abgezogen sei und die Rettungseinsätze beginnen könnten. Inzwischen hat das Nationale Hurrikanzentrum in Miami den Wirbelsturm auf Stufe eins von fünf herabgestuft. Zwischenzeitlich hatte er die Stufe vier und galt als extrem gefährlich.



US-Präsident Biden erklärte für Louisiana den Katastrophenzustand. Damit kann der Bundesstaat Mittel aus Washington für die Unterstützung der Betroffenen abrufen. Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema flog bereits hunderte Helfer sowie Lebensmittel und Stromgeneratoren in die Region.



Vor genau 16 Jahren waren durch den Hurrikan "Katrina" rund um New Orleans rund 1.800 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.