Klimaproteste

Die Direktorinnen und Direktoren des Louvre in Paris, der Uffizien in Florenz, des Prado in Madrid und zahlreicher anderer Häuser veröffentlichten dazu eine gemeinsame Erklärung . Sie werfen den Protestgruppen vor, zu unterschätzen, wie empfindlich die Kunstwerke seien. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder berühmte Gemälde als Teil eines Klimaprotests mit Lebensmitteln beworfen. Zudem klebten sich Aktivisten mitunter an den Rahmen fest.