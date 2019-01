Der Vorschlag zur Einstellung des Loveparade-Verfahrens durch das Landgericht Duisburg wirft bei den Vertretern der Hinterbliebenen Fragen auf.

Der Rechtsanwalt und frühere Bundesinnenminister, Baum, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei unklar, in welcher Situation die Opfer zurückblieben, wenn das Gericht das Verfahren wegen geringer Schuld einstelle: "Ist diese Situation dann hinderlich bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen und bei Entschädigungsansprüchen?" Dieser Punkt müsse jetzt geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte es als "kaum vorstellbar" bezeichnet, einer Einstellung ohne Auflagen zuzustimmen. Verteidiger hatten eine Einstellung ohne Auflagen gefordert. Die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten sollen sich nun bis zum 5. Februar zum Vorschlag des Gerichts äußern.

Baum fordert Konsequenzen für künftige Prozesse

Baum, dessen Kanzlei mehr als 80 Hinterbliebene und traumatisierte Opfer vertritt, forderte auch Konsequenzen für Prozesse dieser Größenordnung. Die deutsche Rechtsordnung sei auf solche Fälle offenbar nicht genügend vorbereitet, sagte er. Die Fehler, die im Vorfeld des Gerichtsverfahrens gemacht worden seien, könne man in dem Prozess schwer beseitigen. Als Beispiel nannte er den Zeitverlust. Die Richter am Landgericht in Duisburg hätten gesagt, dass Zeugen nicht mehr gehört werden könnten, weil sie das Verfahren wegen der Verjährungsfrist im Herbst abschließen müssten. Baum wies darauf hin, dass auch die Verfahren nach dem Zugunglück in Eschede und im Fall des Contergan-Skandals eingestellt worden seien.