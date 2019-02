Im Loveparade-Prozess hat das Landgericht Duisburg die Verfahren gegen sieben Angeklagte ohne Auflagen eingestellt.

Wie das Gericht mitteilte, handelt es sich um sechs damalige Mitarbeiter der Stadt Duisburg und einen Angestellten des Veranstalters Lopavent. Für alle diese nun ausgeschiedenen Angeklagten gelte weiter die Unschuldsvermutung, betonte das Gericht. Gegen drei weitere Mitarbeiter des Veranstalterfirma wird der Prozess in der kommenden Woche fortgeführt. Das Gericht hatte ihnen eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflagen angeboten, was sie ablehnten.



Im Juli 2010 waren in einem Gedränge bei dem Techno-Festival 21 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 650 Besucher wurden verletzt. Der Vater eines Opfers kritisierte die Entscheidung des Gerichts und forderte eine weitere Aufklärung der Vorgänge. Der ehemalige Bundesrichter Fischer sagte im Deutschlandfunk, für Überlebende und Angehörige sei die Einstellung der Prozesse zwangsläufig unbefriedigend. Im konkreten Fall könne es jedoch sein, dass sich viele kleinere Fehler zahlreicher Beteiligter zusammengeballt hätten.