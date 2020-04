Im Loveparade-Strafprozess haben sich mehrere Anwälte von Nebenklägern gegen die Einstellung des Verfahrens am Landgericht Duisburg ausgesprochen.

Es gebe keinen zwingenden Grund, den Prozess vor der Anhörung des Sachverständigen einzustellen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Nebenkläger hätten viele Fragen an den Gutachter und müssten die Möglichkeit erhalten, diese Fragen in einer öffentlichen Verhandlung direkt an ihn zu richten.



Das Gericht hatte die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen und dies unter anderem mit einer Gefährdung aller Beteiligten durch die Corona-Pandemie begründet. Ende Juli tritt für den Tatvorwurf der fahrlässigen Tötung die Verjährung ein. Die drei Angeklagten und die Staatsanwaltschaft haben dem Vorschlag bereits zugestimmt.



Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.