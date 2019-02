Der Anwalt mehrerer Opfer der Loveparade-Katastrophe, Reite, hat die sich abzeichnende Einstellung des Verfahrens gegen mehrere Beschuldigte bedauert.

Es falle den Angehörigen sehr schwer, das zu akzeptieren, sagte Reite im Deutschlandfunk. Dennoch habe das Verfahren eine Menge gebracht. Man sei dem Ziel, die Wahrheit zu erfahren, viel näher gekommen. Reite kritisierte, für diesen und vergleichbare Prozesse sei man in Deutschland nicht richtig aufgestellt. Die Justiz brauche Sonderdezernate. Zudem müsse über Verjährungsfristen nachgedacht werden. Derzeit könnten Verteidiger ein Verfahren so sehr in die Länge ziehen, dass es schwer falle, vor der Verjährung ein Urteil zu sprechen.



Das Landgericht Duisburg wird heute voraussichtlich die Verfahren gegen sieben Angeklagte ohne Auflagen einstellen. Diese und die Staatsanwaltschaft hatten gestern einem entsprechenden Vorschlag des Gerichts zugestimmt. Drei weitere Angeklagte, die eine Geldauflage hätten zahlen sollen, lehnten die Einstellung ab.