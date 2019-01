Im Loveparade-Prozess sollen die beteiligten Parteien bis zum 5. Februar ihre Erklärungen zu der vom Duisburger Landgericht angeregten Einstellung des Verfahrens abgeben.

Das geht aus einem Vermerk über das gestern geführte Rechtsgespräch hervor, den der Vorsitzende Richter Plein heute in dem Verfahren verlas. Plein hatte vorgeschlagen, das Verfahren gegen die insgesamt zehn Angeklagten einzustellen, in drei Fällen gegen Geldauflagen.



Bei der Loveparade in Duisburg im Juli 2010 hatte es ein verheerendes Gedränge gegeben. 21 Menschen kamen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Angeklagt sind sechs Bedienstete der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Loveparade-Veranstalters.