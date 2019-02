Im Loveparade-Prozess in Duisburg hat die Staatsanwaltschaft einer möglichen Einstellung des Verfahrens zugestimmt.

Man halte den Vorschlag des Gerichts rechtlich in der Sache für vertretbar, sagte die Anklagebehörde. Dieser sieht vor, das Verfahren gegen sieben Angeklagte ohne und gegen drei Angeklagte mit Auflagen einzustellen. Die Staatsanwaltschaft sprach von einer angemessenen Geldauflage in Höhe von etwa 10.000 Euro. Jetzt müssen sich noch die Verteidiger zu einem solchen Prozedere äußern. Ein Angeklagter hat bereits erklärt, dass er eine Einstellung ablehnt.



In dem Prozess müssen sich seit Dezember 2017 sechs Bedienstete der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters verantworten. Ab Juli 2020 droht die Verjährung. Bei der Loveparade waren durch ein Gedränge 21 Menschen ums Leben gekommen.