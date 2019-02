Knapp neun Jahre nach dem Loveparade-Unglück nähert sich der Strafprozess gegen sieben der zehn Angeklagten dem Ende. Ihre Verteidiger stimmten einer Einstellung des Verfahrens zu - wie zuvor schon die Staatsanwaltschaft. Drei Angeklagte lehnen eine Einstellung ab.

Ihr Prozess wird damit fortgesetzt. Gericht und Staatsanwaltschaft rechnen allerdings damit, dass wegen der großen Anzahl der noch zu vernehmenden Zeugen ein Urteil vor Eintritt der Verjährung im Juli 2020 nicht mehr gesprochen werden kann.



In dem Prozess müssen sich sechs Bedienstete der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters verantworten. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 waren 21 Menschen im Gedränge ums Leben gekommen.



Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie halte eine Einstellung des Verfahrens - wie vom Gericht vorgeschlagen - für vertretbar. Für drei Angeklagte forderte sie allerdings eine Geldauflage in Höhe von etwa 10.000 Euro.