Im Loveparade-Prozess in Duisburg will sich heute die Staatsanwaltschaft zu einer möglichen Einstellung des Verfahrens äußern.

Dies hatte das Gericht vor rund zwei Wochen vorgeschlagen. Zur Begründung hieß es, nach dem bisherigen Verlauf sei die individuelle Schuld der Angeklagten als gering oder allenfalls mittelschwer anzusehen. In einer ersten Reaktion hatte die Anklagebehörde eine Einstellung ohne Auflagen als 'kaum vorstellbar' bezeichnet. - Ein Angeklagter hat bereits erklärt, dass er eine Einstellung ablehnt. Sollte er dabei bleiben, wird der Prozess in jedem Fall gegen ihn weitergeführt.



In dem Prozess müssen sich seit Dezember 2017 sechs Bedienstete der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters verantworten. Ab Juli 2020 droht die Verjährung. Bei der Loveparade waren durch ein Gedränge 21 Menschen ums Leben gekommen.