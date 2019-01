Der Strafprozess zur Loveparade-Katastrophe von 2010 mit 21 Toten könnte ohne Urteil zu Ende gehen.

Das berichten mehrere Anwälte nach einem nicht öffentlichen Rechtsgespräch, zum dem das Landgericht Duisburg Verteidiger, Staatsanwälte und Nebenklage-Anwälte gebeten hatte. Demnach schlug das Gericht wegen geringer Schuld eine Einstellung des Verfahrens gegen sieben Angeklagte vor.



In drei Fällen soll es wegen Einbindung in organisatorische Abläufe der Veranstaltung eine Einstellung gegen Geldauflagen geben. Morgen will sich der Vorsitzende Richter dazu äußern.



In dem Prozess müssen sich seit Dezember 2017 sechs Bedienstete der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters verantworten.