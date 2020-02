Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat ein weiteres Tierversuchslabor der Firma LPT geschlossen, die bereits in der Vergangenheit in die Kritik geraten war.

Die Behörde begründete das Vorgehen mit schwerwiegenden Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie weiterer Verstöße gegen Dokumentations- und Genehmigungspflichten. Der Firma sei die Erlaubnis zur Tierhaltung mit sofortiger Wirkung entzogen worden. Alle Tiere müssten innerhalb von drei Wochen an geeignete Dritte abgegeben werden. Es handelt sich den Angaben zufolge in erster Linie um Mäuse und Ratten.



Tierschützer hatten im vergangenen Jahr aufgedeckt, dass in einem anderen Labor von LPT in Niedersachsen Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt wurden. Nach Ermittlungen dort ließen die Behörden das Labor schließen.