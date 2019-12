Die Gewerkschaft Verdi hat bei der Catering-Sparte LSG der Lufthansa zu einem Streik aufgerufen.

An den Standorten Frankfurt am Main und München sollten die Beschäftigten morgen für 24 Stunden die Arbeit niederlegen, hieß es in einer Mitteilung. Die Lufthansa hatte beschlossen, das Europageschäft ihrer Catering-Sparte an ein Schweizer Unternehmen zu verkaufen. Hier sind rund 7.100 Menschen beschäftigt.