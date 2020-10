In der Slowakei ist der Vorsitzende der Partei LSNS, Kotleba, wegen Rechtsextremismus zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden.

Ein Gericht befand ihn für schuldig, Zahlensymbolik von Neonazis verbreitet zu haben. Konkret ging es um die Verteilung von Schecks durch die LSNS an einer Schule im Jahr 2017. In der Vergangenheit hatte Kotleba unter anderem Märsche organisiert, bei denen Mitglieder seiner Partei Neonazi-Uniformen trugen. In einer fast achtstündigen Aussage vor Gericht beteuerte der 43-Jährige seine Unschuld. Er sei sich nicht bewusst gewesen, irgendein Verbrechen begangen zu haben. Der frühere Lehrer prüft eine Revision vor dem Obersten Gericht des Landes. Sollte das Urteil bestätigt werden, würde Kotleba auch sein Parlamentsmandat verlieren.



Die LSNS steht für aggressive Parolen gegen Roma und Einwanderer. Sie ist EU-kritisch und fordert den Austritt der Slowakei aus der Nato. 2016 zog die Partei erstmals ins Parlament ein und hält dort derzeit 17 der 150 Sitze.

