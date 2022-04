Ein Mann checkt in ein Geschäft ein, indem er den QR-Code des Geschäfts mit seiner Luca-App scannt. (picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck)

Da die Verträge der Bundesländer zur Nutzung des Luca-Systems Ende März ausgelaufen seien, werde die Kontaktdatenerfassung ausgesetzt, teilte der Betreiber der App in Berlin mit.

Während der Corona-Pandemie haben sich den Angaben zufolge mehr als 40 Millionen Menschen bei Luca registriert; über 330 Millionen Check-Ins wurden verzeichnet. Künftig wolle sich das Unternehmen darauf konzentrieren, die Abläufe in der Gastronomie und bei Kulturveranstaltungen durch Digitalisierung zu vereinfachen und zu verbessern, hieß es.

Die Luca-App war 2020 gestartet, um die in den meisten Infektionsschutzverordnungen vorgeschriebene Erfassung der Kontaktdaten von Restaurantgästen und Event-Besuchern möglichst datenschutzfreundlich zu erledigen. An dem Luca-System hatte sich immer wieder heftige Kritik entzündet. Die Skeptiker störten sich vor allem am Konzept einer zentralen Datenspeicherung.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.