Zwischen Bundesgesundheitsminister Spahn und dem baden-württembergischen Ressortchef Lucha gibt es Streit über die Impfstoffverteilung.

Der Grünen-Politiker Lucha erklärte in Stuttgart, selbstverständlich liege in seinem Bundesland kein Impfstoff herum, wie Spahn das angedeutet habe. Vielmehr verteile man die Präparate ganz gezielt an die Impfzentren, die sie am dringendsten benötigen und nutze sie auch für mobile Teams in sozial benachteiligten Vierteln.



Spahn hatte den "Stuttgarter Nachrichten" gesagt, seinem Ressort lägen Meldungen vor, nach denen es im Südwesten Impfstoff gebe, der - Zitat - "bislang noch nicht den Weg zu Patientinnen und Patienten gefunden habe". Spahn wies zugleich Luchas zuvor erhobenen Vorwurf zurück, der Bund würde Baden-Württemberg nicht mit genügend Impfstoff versorgen. Lucha hatte sich deswegen schriftlich an Spahn gewandt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 22.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 21.05.)

Test und Schutz

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

+ Zusätzliche Infektion: Warum in Indien unter Covid-19-Patienten der "Schwarze Pilz" grassiert (Stand 22.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.