Nach fast drei Jahren im Gefängnis ist eine der führenden Frauenrechtlerinnen Saudi-Arabiens wieder frei.

Ludschain al-Hathlul sei aus der Haft entlassen worden, teilte ihre Schwester Lina über Twitter mit. Al-Hathlul, die sich für ein Ende des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien eingesetzt hatte, war im Dezember zu fast sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Teil der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht rechnete zudem die vorherige zweieinhalbjährige Haftzeit an, wodurch sich die Gesamtdauer verringerte.



Al-Hathluls Familie teilte mit, dass sie nur unter strengen Auflagen freigekommen sei. Für drei Jahre stehe sie unter Bewährung und fünf Jahre lang dürfe sie nicht ins Ausland reisen, hieß es. Vorgeworfen worden war Al-Hathlul, eine vom Ausland vorgegebene Agenda verfolgt und das Internet genutzt zu haben, um der öffentlichen Ordnung zu schaden. Menschenrechtler sahen die Anschuldigungen als politische Bestrafung für ihren Aktivismus an.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.