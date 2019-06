Der Chemiekonzern BASF streicht bis Ende 2021 weltweit rund 6.000 Stellen.

Rund 3.000 davon sollen in Deutschland wegfallen, und zwar vor allem am Hauptsitz in Ludwigshafen. Dort teilte das Unternehmen mit, man wolle die Verwaltung verschlanken sowie Abläufe und Prozesse vereinfachen. Dadurch wolle man jährlich 300 Millionen Euro einsparen.



BASF beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit etwa 122.000 Menschen. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 63 Milliarden Euro, der Nettogewinn betrugt knapp fünf Milliarden Euro.