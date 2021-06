Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mordfall Lübcke will bis März 2023 insgesamt 44 Personen - darunter auch weitere Sachverständige - anhören.

Das hat das Gremium heute in Wiesbaden beschlossen. Der Antrag war von den Regierungsparteien CDU und Grüne sowie den Oppositionsfraktionen SPD und FDP gemeinsam eingebracht worden. Der Ausschuss will vor allem mögliche Versäumnisse der Behörden vor dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten klären. Der Abschlussbericht wird im Juli 2023 erwartet. Lübcke war vor zwei Jahren auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Der aus rechtsextremistischen Motiven handelnde Täter wurde Ende Januar vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.