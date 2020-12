Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert.

Im Abschlussplädoyer vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hieß es, die Vorwürfe gegen den Hauptangeklagten hätten sich bestätigt. Zudem sehe man eine besondere Schwere der Schuld. Die Anklage beantragte eine anschließende Sicherungsverwahrung. Zur Begründung hieß es, mehrere Haftstrafen hätten ihn von seinen Ideologien nicht abbringen können. Sowohl der Mord an Lübcke als auch die zweite angeklagte Tat, ein versuchter Mord an einem irakischen Flüchtling, seien rechtsextremistische Anschläge gewesen.



Der Angeklagte hatte gestanden, Lübcke im Sommer 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen zu haben. Motiv sollen Äußerungen Lübckes gewesen sein, der die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigt hatte.



Die Plädoyers der Verteidigung sollen Mitte Januar gehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.