Die Familie des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat sich enttäuscht über das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main geäußert. Insbesondere der Freispruch eines Mitangeklagten, dem Beihilfe zum Mord vorgeworfen worden war, sei nicht nachvollziehbar, erklärte ein Sprecher der Angehörigen.

Auch das Netzwerk "NSU-Watch" zeigte sich enttäuscht vom Ausgang des Prozesses und nannte das Urteil einen Skandal. Sprecherin Keller sagte im Deutschlandfunk, der Blick des Gerichts habe die Tat sehr klein gemacht. Der Hauptangeklagte sei als Einzeltäter dargestellt worden. Dieser stamme aber aus einem rechtsradikalen Milieu, dass jederzeit bereit sei, terroristische Taten zu begehen.

Erleichterung in der Politik

Der CDU-Vorsitzende Laschet rief dazu auf, Hass und Hetze im Alltag entschieden entgegenzutreten. Alle seien verantwortlich, für den friedlichen Zusammenhalt zu arbeiten, teilte Laschet mit. Man lasse sich das Land von Rechtsterroristen und geistigen Brandstiftern nicht kaputt machen. Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Bartsch, twitterte, der Urteilsspruch entlasse die Politik nicht aus der Verantwortung. Die Grünen-Co-Vorsitzende Baerbock forderte weitere Aufklärung. SPD-Kanzlerkandidat Scholz betonte, es sei richtig, dass man den Kampf gegen rechts mit mehr als eine Milliarde Euro stärke. Der Zentralrat der Juden bezeichnete das Urteil als angemessene Reaktion auf eine furchtbare Tat. Zentralratspräsident Schuster erklärte, das Gericht setze ein klares Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus.

Bundesanwaltschaft kündigt Revision an

Die Bundesanwaltschaft will Teile des Urteils überprüfen lassen und kündigte an, in Revision zu gehen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Hauptangeklagten heute früh wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Im Anschluss an die Gefängnisstrafe behielten sie sich eine Sicherungsverwahrung vor. Ob diese verhängt wird, soll in einer zweiten Gerichtsverhandlung zum Ende der Haftzeit entschieden werden. Von einem zweiten Vorwurf wurde der Hauptangeklagte freigesprochen: Er hatte sich außerdem noch wegen versuchten Mordes an einem irakischen Flüchtling im Jahr 2016 verantworten müssen.



Der zweite Angeklagte im Fall Lübcke erhielt eine Bewährungsstrafe: Das Oberlandesgericht verurteilte ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu eineinhalb Jahren Haft, die für die Dauer von drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wird. Beide Verurteilte waren jahrelang in der rechtsextremen Szene aktiv. Der Haupttäter hatte dem Gerichsturteil zufolge Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen.

Erster Mord an Politiker seit 1945

Mit Walter Lübcke war erstmals seit 1945 im demokratischen Deutschland ein Politiker getötet worden. Darauf hatte Bundesanwalt Killmer in seinem Schlussplädoyer noch einmal hingewiesen. Das Motiv für den Mord an dem CDU-Politiker hatte mit dessen Engagement im Jahr 2015 für Flüchtlinge zu tun. Er sei immer wieder Drohungen und Hassbotschaften ausgesetzt gewesen, betonte die Anklage. "Auf Worte folgen Taten", hatte Irmgard Braun-Lücke, die Witwe des Politikers, im November in ihrer Zeugenaussage gesagt. Daher sei auch der Mitangeklagte Marcus H. mitverantwortlich für die Tat.



In ihren Aussagen hatte die Witwe geschildert, dass in der Mordnacht das gemeinsame Enkelkind bei ihnen übernachtet habe. Ihr Mann habe sich am Abend noch einmal auf die Terasse begeben wollen. Von der Tat habe sie nichts mitbekommen. Vom Tod habe sie erst durch ihren Sohn erfahren, der versucht habe, seinen Vater wiederzubeleben. Sie nannte den Mord perfide. Er habe auch ihr Leben zerstört. Den Täter forderte sie auf, die Wahrheit über den Tathergang und die Hintergründe zu sagen.

Bundesanwalt spricht von Angriff auf den Rechtsstaat

Bundesanwalt Killmer stellte die Tat in einen größeren Kontext - genauer in die Tradition des "führerlosen Widerstands" von Rechtsextremisten, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Gewalttaten verübten. Killmer erinnerte an das Attentat auf Rudi Dutschke, die NSU-Mordserie und den Anschlag von Halle. Der Täter sei in seinem Hass nicht allein gewesen, so der Bundesanwalt. Der gewaltsame Tod Lübckes sei nicht nur die Ermordung eines Ehemanns, Vaters oder Großvaters gewesen, sagte Killmer am Ende seines Plädoyers. Es sei ein Angriff auch auf unseren Rechtsstaat und die demokratischen Werte gewesen, für die Lübcke in besonderer Weise gestanden habe.



Die Aufarbeitung vor Oberlandesgericht Frankfurt umfasste 44 Verhandlungstage.

