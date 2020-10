Der im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke Mitangeklagte wird aus der Untersuchungshaft entlassen.

Wie das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main in der heutigen Verhandlung mitteilte, ist er nicht mehr verdächtig, sich der Beihilfe strafbar gemacht zu haben. Als Begründung nannte das Gericht die jüngste Einlassung des Hauptangeklagten. Die Bundesanwaltschaft hatte dem mutmaßlichen Mittäter in der Anklage vorgeworfen, den Hauptangeklagten ideologisch beeinflusst zu haben.



Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden worden. Er soll aus rechtsextremen Motiven getötet worden sein.

