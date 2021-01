Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird heute das Urteil verkündet.

Seit Juni vergangenen Jahres verhandelt das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main gegen den mutmaßlichen Täter und gegen einen wegen Beihilfe Mitangeklagten. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Die beiden Beschuldigten waren viele Jahre in der rechten Szene aktiv.



Der Hauptangeklagte soll Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Istha bei Kassel erschossen haben. Der andere Beschuldigte soll ihn politisch radikalisiert haben. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für den Täter und neun Jahre und acht Monate Haft für den Mitangeklagten gefordert.

