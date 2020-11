Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ist die Witwe zu Wort gekommen.

Im Gerichtssaal appellierte Frau Braun-Lübcke an die Angeklagten, ihr Schweigen zu brechen und zu schildern, was genau am Tatabend geschehen sei. Der Angeklagte Stephan E. erklärte allerdings lediglich sein Bedauern über den Kummer der Witwe. Ihrem Aufruf kam er nicht nach.



Der Generalbundesanwalt wirft E. vor, den CDU-Politiker Lübcke am 1. Juni 2019 auf dessen Hausterrasse bei Kassel erschossen zu haben. Der zweite Angeklagte, Markus H., wird wegen Beihilfe zum Mord beschuldigt. Beide sollen aus rechtsradikaler und fremdenfeindlicher Gesinnung gehandelt haben.



Braun-Lübcke nimmt zusammen mit ihren beiden Söhnen als Nebenklägerin an dem Prozess teil. Sie schilderte im Gericht den Schmerz, den der gewaltsame Tod ihres Mannes bis heute verursache.

