In Lübeck haben sich die Bewerber für den CDU-Vorsitz am Abend der Basis vorgestellt.

Es ist die erste von bundesweit acht Regionalkonferenzen. Zu den Kandidaten gehören Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn. Kramp-Karrenbauer erklärte in ihrer Ansprache, es gelte Zweifel daran auszuräumen, dass die CDU noch die Partei der inneren Sicherheit sei. Zugleich verwies sie darauf, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 nicht wiederholen dürfe. Merz sagte, er halte einen Wiederaufschwung der CDU in den Bereich von 40 Prozent für möglich. Notwendig seien aber bessere Beteiligungsprozesse von unten nach oben in der Partei. Spahn plädierte für eine Ausrichtung, die modern konservativ sein müsse. Sicherheit sei für die Bürger besonders wichtig. Hier gehe es darum, Vertrauen wiederzugewinnen. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.