Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz präsentieren sich heute Abend in Lübeck auf einer ersten Regionalkonferenz den Mitgliedern.

Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn werden dabei ihre Vorstellungen zur Zukunft der Partei präsentieren und sich dann den Fragen der Mitglieder stellen.



Der Gastgeber der Konferenz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, sagte im Deutschlandfunk, alle Bewerber seien ausgesprochen gute Kandidaten. Wichtig sei, dass der oder die neue Vorsitzende die Partei weiter in der Mitte verorte und breit aufstelle. Nur dann bleibe die CDU eine Volkspartei. Günther betonte, egal, wer am Ende gewinnen werde, die CDU brauche alle drei Persönlichkeiten - und zwar in wichtigen Funktionen.



Die Entscheidung über den Vorsitz fällt auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg.