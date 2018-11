Die erste von bundesweit acht CDU-Regionalkonferenzen, auf denen sich die Bewerber für den Parteivorsitz präsentieren, hat am Abend in Lübeck begonnen. Zur Begrüßung der Kandidaten sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, er hoffe auf einen fairen Wettbewerb.

Zu den Bewerbern gehören Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn. Sie stellen sich in kurzen Ansprachen der Basis vor. Anschließend gibt es eine Fragerunde. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.