Die Ostseestaaten wollen verstärkt gegen Plastikmüll und die Überdüngung des Meeres vorgehen.

Darauf verständigten sich die Mitglieder der sogenannten Helsinki-Kommission bei ihrem Treffen in Lübeck. Damit gebe es nun einen klaren Fahrplan zur Verbesserung des ökologischen Zustands der Ostsee in den kommenden zehn Jahren, sagte der Exekutivsekretär der Kommission, Strempel. Demnach soll der Plastikmüll in dem Gewässer bis zum Jahr 2025 um mindestens 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden. Auch gegen Unterwasserlärm und Störungen des Meeresbodens wolle man stärker vorgehen. Das rund 200 Punkte umfassende Papier erneuert den Ostsee-Aktionsplan von 2007.



Deutschland hat zurzeit den Vorsitz der Helsinki-Kommission, in der neun Ostsee-Anrainerstaaten und die EU vertreten sind. Die Organisation kann nur Empfehlungen aussprechen, aber keine Beschlüsse oder Richtlinien verabschieden.

