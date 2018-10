Der Nahost-Experte Lüders hält es für bemerkenswert, dass Russland, Frankreich und Deutschland in Istanbul über den Krieg in Syrien beraten.

Lüders sagte im Deutschlandfunk, das sei ein starkes Signal. Er sprach von einer "Niederlage" für die USA, weil der entscheidende Akteur inzwischen Russland sei. Lüders betonte, die Diplomatie stehe vor der Quadratur des Kreises, weil in Syrien ein Stellvertreterkrieg mit vielen Fronten stattfinde.



So wollten Russland und der Iran die Regierung am Leben erhalten, die von der Minderheit der Alawiten getragen werde. Der Westen dagegen strebe einen Regimewechsel an, vor dem die Alawiten große Angst hätten. Denn im Falle freier Wahlen drohe ihnen der Machtverlust - zugunsten der Sunniten, die etwa 60 Prozent der syrischen Bevölkerung ausmachten.



In Istanbul findet heute ein Syrien-Gipfel statt, an dem der russische Präsident Putin, der türkische Präsident Erdogan, Frankreichs Staatschef Macron und Bundeskanzlerin Merkel teilnehmen. UNO-Vermittler de Mistura wird die vier Politiker über die aktuelle Lage informieren. Alle Vermittlungsversuche unter Führung der Vereinten Nationen in Genf waren bislang erfolglos geblieben.