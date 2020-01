Zwischen den Missbrauchsfällen von Lügde und Bergisch Gladbach gibt es vermutlich tatrelevante Querverbindungen.

Dies berichten mehrere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach hatte der Großvater des mutmaßlichen Haupttäters aus Bergisch Gladbach in den 80er und 90er Jahren einen Stellplatz auf dem Campingplatz in Lügde gepachtet. Zudem soll der Großvater früher selbst wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden sein. Auch ein Cousin des Beschuldigten besaß demnach zeitweise auf dem Campingplatz einen Wohnwagen. Diesen verkaufte er später offenbar an den Haupttäter von Lügde. Zudem soll beim Beschuldigten aus Bergisch-Gladbach kinderpornografisches Material sichergestellt worden sein, das vermutlich in Lügde entstand. Ermittler halten es den Berichten zufolge für unwahrscheinlich, dass es sich hier um Zufälle handelt.



In beiden Fällen geht es um den massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern.