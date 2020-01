Zwischen den Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach und Lügde gibt es nach Angaben von Ermittlern vermutlich keine strafrechtlich relevanten Zusammenhänge.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln sagte, es gebe keine Erkenntnisse darüber, dass ein Täter aus dem Fall in Bergisch Gladbach auch an den Taten in Lügde beteiligt gewesen sei. Medien hatten gestern über Querverbindungen zwischen den beiden Fällen berichtet. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul gibt es zwar verwandtschaftliche Beziehungen. Dabei könne es sich aber um Zufälle handeln. Der CDU-Politiker teilte in Düsseldorf mit, dass die Zahl der identifizierten Opfer im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach auf bundesweit 36 gestiegen sei. Zudem werde gegen 51 Tatverdächtige in zwölf Bundesländern ermittelt. Reul rechnet nach eigenen Angaben fest mit dem Bekanntwerden weiterer Täter und Opfer.