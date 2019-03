Im Fall der Missbrauchsserie an Kindern im nordrhein-westfälischen Lügde gibt es Hinweise auf ein Versagen des zuständigen Jugendamts in Hameln.

Landrat Bartels räumte ein, bereits 2016 habe es Hinweise auf sexuelle Übergriffe gegeben. Diese seien auch in Akten vermerkt. Eine Mitarbeiterin habe kurz vor der Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft einen Eintrag gelöscht, den die Ermittler rekonstruieren konnten. Der Landrat bat erstmals die Opfer um Entschuldigung.



Nach bisherigen Erkenntnissen gab es auf dem Campingplatz in Lügde mehr als 1.000 Fälle von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Bei den Ermittlungen hat es eine Reihe von Pannen gegeben - so sind etliche Beweismittel verschwunden.