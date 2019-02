Im Polizei-Skandal um die Missbrauchsserie an Kindern im nordrhein-westfälischen Lügde hat es weitere Durchsuchungen auf dem Campingplatz gegeben.

Im Einsatz waren Beamte der Staatsanwaltschaft, der Bielefelder Polizei sowie der zuständigen Ermittlungskommission. Laut WDR wurden die betroffenen Campingwagen komplett ausgeräumt. - In einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags waren gestern weitere Versäumnisse bei den Ermittlungen bekannt geworden. So soll der Hauptbeschuldigte schon 2002 verdächtigt worden, eine Achtjährige missbraucht zu haben. Auch wird inzwischen gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass zahlreiche sichergestellte Beweise bei der Polizei in Detmold verschwunden waren. - Auf dem Campingplatz sollen mindestens 31 Kinder missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.