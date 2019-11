Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach hat es eine weitere Festnahme gegeben.

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte, sitzt ein 47-Jähriger aus Lünen bereits in Untersuchungshaft.



Ihm und sieben anderen Festgenommenen wird vorgeworfen, Kinder sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon in einschlägigen Internet-Gruppen verbreitet zu haben. Die Polizei wertet derzeit Material aus und geht von weiteren Tätern und Opfern aus. Bislang bekannt sind zwölf missbrauchte Kinder in Nordrhein-Westfalen und eines in Hessen.