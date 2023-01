Rheinisches Braunkohlerevier

Klimaaktivisten haben sich in Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier auf Holzkonstruktionen verschanzt. (AP / Michael Probst)

Die Gerichtsprozesse seien zugunsten des Energiekonzerns RWE ausgegangen. "Dann gilt Recht. Das ist in einer Demokratie so", sagte Miersch im Deutschlandfunk. Auch die von Grünen geführten Ministerien in Nordrhein-Westfalen und im Bund sähen die energiepolitische Notwendigkeiten, betonte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende.

Miersch rief die Klimaaktivisten dazu auf, nach vorne zu schauen und bei der Durchsetzung der Erneuerbaren Energien zu helfen. Beim Ausbau der Erneuerbaren gebe es große Widerstände in der Gesellschaft. Windparks würden oft vor Ort von Initiativen bekämpft. "Deshalb brauchen wir die Power der Aktivistinnen und Aktivisten, um neue Dynamik zu erzielen", sagte Miersch im Dlf. Der Sozialdemokrat sprach sich dafür aus, bestimmte Klagemöglichkeiten gegen Windkraftanlagen abzuschaffen.

Klimaminister Habeck: "Schlussstrich unter bisheriger Energiepolitik"

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte erklärt, Lützerath sei nicht das von der Klimaschutzbewegung behauptete "Weiter so" in der Energiepolitik, sondern vielmehr der "Schlussstrich darunter". Leider habe man das Dorf nicht retten können, aber das Ende der Braunkohleverstromung in Nordrhein-Westfalen eingeleitet, sagte er im ZDF.

Die Räumung des von Klima-Aktivisten besetzten Ortes durch die Polizei soll heute fortgesetzt werden. Gestern Abend waren die Arbeiten auch nach Einbruch der Dunkelheit unter Flutlicht weitergegangen. Bagger rissen Holzbaracken nieder, verbliebene Aktivisten harrten auf Hochständen und in Baumhäusern aus.

Die Polizei zog ein überwiegend positives Fazit des ersten Tages. Man habe einen weitgehend friedlichen Protest erlebt.

