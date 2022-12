Ein Panzer und eine Rakete in der Region rund um die Stadt Bachmut in der Ukraine (IMAGO / Scanpix / IMAGO / Erik Prozes)

Das Verteidigungsministerium in Minsk teilte mit, die Rakete vom Typ S-300 sei heute Morgen in der Region Brest abgefangen worden und auf belarussischem Staatsgebiet niedergegangen. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Ukraine setzt Raketen zur Flugabwehr gegen russische Luftangriffe ein. Belarus ist mit Russland verbündet, das die Ukraine momentan wieder massiv aus der Luft beschießt.

Nach einem nächtlichen Angriff mit sogenannten Kamikaze-Drohnen hätten die russischen Streitkräfte aus verschiedenen Richtungen luft- und seegestützte Marschflugkörper und Raketen abgefeuert, erklärte das ukrainische Militär. 54 der 69 russischen Geschosse seien abgefangen worden.

Deren Ziel sei erneut die Versorgungs-Infrastruktur in der Ukraine gewesen. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden eine weitere massive Angriffswelle gemeldet. In mehreren Städten gab es schwere Explosionen, unter anderem in Charkiw und in der Haupstadt Kiew. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko sind dort in der Folge momentan 40 Prozent der Haushalte ohne Strom. Die Wärme- und Wasserversorgung funktioniere aber normal.

